Albinizmus v Afrike, skoro istá smrť

Aj v 21. storočí sa na určitých miestach našej planéty dejú zverstvá a praktiky ako za stredoveku. Zaplatiť životom či zdravím len preto, že je človek iný, vrhá na niektoré africké krajiny zlý tieň.

Prisadám si k profesorovi, ktorý má svoje miesto v úplnom nose korby kamióna, odkiaľ má najlepší výhľad na cestu a naviguje nášho zimbabwianskeho šoféra Mandelu. Začíname rozmýšľať, kde odovzdáme prvú časť školských pomôcok a sladkostí. Z okna sledujeme okolitú pustú krajinu a spozornieme pri prechode okolo miestnej školy. Dávame signál Mandelovi, zastavujeme a začíname spolu s ostatnými členmi expedície vykladať futbalové, volejbalové a basketbalové lopty, školské pomôcky - zošity, perá, malé penové glóbusy - a kopu ďalších vecí čo vezieme pre deti. Profesor vchádza do areálu školy a ide vyhľadať riaditeľa, pričom ostatní triedime darčeky, aby sme ich vedeli čo najspravodlivejšie rozdať. Opäť sa tu stretávame s africkým paradoxom. Riaditeľ školy nám naznačuje, že keď chceme deťom a škole odovzdať dary, tak by sme mu mali dať všimné. Úplatky a všade prítomná korupcia sú hlboko zakorenené v miestnych obyvateľoch. Situáciu sa nám podarí zahrať do autu s tým, že si pýtame kontakt a skúsime vybaviť nejaké vybavenie do školy a aj pre riaditeľa po návrate domov. To sa samozrejme nestane. Je mi z toho človeka na zvracanie, a na takýchto ľudí doplácajú tí, ktorým by mal pomáhať. V Afrike to nie je bohužiaľ nič výnimočné, každý chce pre seba niečo získať a za veľa pre nás bežných vecí sa pýtajú úplatky. Cieľ je však jasný, chceme pomôcť deťom, ktoré za to nemôžu a riaditeľ nás odprevádza do triedy, kde sú najmladšie z nich. Tie nám pekne zaspievajú a my im rozdávame darčeky. Záujem je o všetko a deti pod dohľadom učiteľky a riaditeľa sú naozaj disciplinované. Je vidieť, že k ním majú rešpekt. Pri rozdávaní darčekov si však všímam jedno menšie dieťa, ktoré je utiahnuté a viac zahalené ako tie ostatné. Je to malý albín a ja si okamžite spomínam na predošlú expedíciu v Tanzánii a Keni, kde som ich stretol niekoľkých v horách.

Chlapec s albinizmom z našej výpravy (Ladislav Tolmáči)

Byť albínom v Afrike kedysi znamenal takmer istý rozsudok smrti, pričom aj dnes je tu život albína zložitý a častokrát nebezpečný. Stále prítomný šamanizmus má za následok presvedčenie, že ich končatiny, kosti a iné časti tela majú liečivu moc a používajú sa pri rôznych rituáloch na tvorbu elixírov a esencií. Dokonca sa zvyknú znesväcovať aj ich hroby, ktoré sú rabované a kosti kradnuté. Absolútne absurdná je mienka niektorých miestnych ľudí, ktorí veria, že keď zakopete kosť albína do zeme, tak na danom mieste vzniknú diamanty. Ďalší si myslia, že znásilnením albínky je možné vyliečiť vírus HIV, ktorý už desiatky rokov zužuje Afriku. Medzi krajiny kde dosiahlo zabíjanie albínov najobludnejšie rozmery patrí Tanzánia, Malawi a Burundi. Za posledných 20 rokov boli zdokumentované stovky prípadov vrážd, zmrzačení či znásilnení, ktoré zanechali hlbokú jazvu na ľuďoch a boli celosvetovo odsudzované. Prípady keď boli unášané malé deti postihnuté albinizmom, ktorým odsekli ruky pre finančný obnos sú absolútne neospravedlniteľné. V niektorých afrických krajinách panuje presvedčenie, že pokiaľ máte albína v rodine tak to prináša nešťastie. Mnohokrát sa tak stávalo, že rodina novonarodené dieťa s albinizmom zabila alebo v určitom veku predala. Tak ako v iných prípadoch, aj tu hrajú hlavnú úlohu peniaze. Podľa zdrojov medzinárodných organizácií je na čiernom trhu hodnota jednej končatiny albína približne 2000 USD a celé telo sa dokáže predať aj za 75 000 USD. Keď si zoberieme ročný príjem bežného Afričana, tak je to veľmi lukratívny a lákavý obchod porovnateľný napríklad s obchodom so slonovinou (400USD/kg https://wildlifejustice.org/). Ide však o zverstvo aké si len málokto dokáže predstaviť a našinec sa s niečím takým stretne maximálne v kine, keď si zakúpi lístok na horor. Žijeme v 21. storočí, ale niektoré nepochopiteľné veci, aj keď v menšej miere, stále pretrvávajú. Hon za peniazmi a krutosť nás budú asi sprevádzať naveky. Ľudia trpiaci albinizmom sú pritom oveľa zraniteľnejší ako bežní ľudia. Mnohokrát majú závažný problém so zrakom a preto sa pohybujú pomalšie, neistejšie a sú ľahkým cieľom.

Dieťa s albinizmom po uťatí ruky (ctvnews.ca)

Problém so zabíjaním ľudí postihnutých albinizmom je v Afrike skutočne veľký a preto sa posledné roky jednotlivé vlády snažia týchto ľudí chrániť. Aj napriek tomu, že sa mnohokrát skrývajú zahalení v klobúku, čapici či oblečení s dlhým rukávom, aby svoju svetlú pleť chránili pred slnkom, veľmi ľahko dokážu upútať pozornosť. Je to to isté ako keď sa Európan prechádza v menšom africkom meste po ulici. Okamžite vzbudíte pozornosť a pri každom kroku máte pocit akoby na vás všetci hľadeli. Aspoň tak som sa cítil ja na odľahlejších miestach v Afrike.

Albinizmus (news-medical.net)

Albinizmus je dedičná porucha metabolizmu, ktorá ma za následok nedostatočnú tvorbu melanínu v tele a to vedie k bielemu sfarbeniu kože a nedostatku pigmentu v očiach. Keďže sa v očiach nenachádza dostatočne množstvo pigmentu, tak sú zafarbené do červena, čo je spôsobené presvitaním cievok v oku, v ktorých prúdi krv. Z toho dôvodu sú títo ľudia svetloplachí, čo má za následok ich horšiu orientáciu v priestore. Albinizmus si medzi rasami nevyberá a môže postihnúť belochov či aziatov ale najväčší kontrast vyvoláva práve u černochov. Celosvetovo je určitou formou albinizmu postihnutý jeden z približne 17 000 ľudí, pričom v niektorých častiach Afriky je výskyt aj výrazne častejší. Medzi najzávažnejšie následky nedostatku melanínu patrí rakovina kože, ktorá vedie ku skráteniu života a aj jeho nižšej kvalite. Podľa štatistík sa v rozvojových krajinách 90 % albínov nedožije 40-tky a to najmä kvôli nedostatočnej liečbe. Keď si uvedomíme, že napríklad väčšina ľudí v Tanzánii nezarobí ani 2 USD denne a balenie účinnejšieho krému proti slnku stojí 15 USD, pričom vydrží približne 2 týždne tak zistíme, že ľudia s albinizmom to tam majú neskutočne ťažké. Kombinácia spoločenskej izolácie, zdravotných problémov, v niektorých krajinách aj chudoby a ohrozenia života vytvára veľmi neprajný mix, ktorý výrazne znižuje šancu na kvalitný život.

Deti s albinizmom (eyes-on-europe.eu)

Lúčime sa s deťmi a ja som rád, že sa nachádzame v Namíbii, kde na vlastne oči vidím že sú v riešení albinizmu podstatne ďalej ako v Tanzánii či Burundi. Malý chlapec je súčasťou normálneho vyučovacieho procesu a deti ho nijako neodstrkujú. V duchu mu prajem pevné zdravie a pomaly sa presúvame na dvor za ďalšími deťmi, ktorým rozdávame posledné lopty. Zatiaľ o tom nevieme, ale na našej ceste natrafíme ešte na jednu školu, v ktorej darujeme deťom ďalšie školské pomôcky. Tá však bude výrazne chudobnejšia a divokejšia, pričom sa presvedčíme na vlastné oči, že v Afrike platí pravidlo: „Silnejší vyhráva“.